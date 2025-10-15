General Motors najavio gubitak 1,6 milijardi dolara zbog promene politike SAD prema EV

Auto blog pre 22 minuta  |  Krstarica.com / Beta.rs
Akcije GM koji je ulagao u EV i ograničenje izduvnih gasova što sada izgleda da SAD napuštaju, pale su za oko dva odsto već pre otvaranja Njujorške berze.

Olakšice za električna vozila ukinute su prošlog meseca, a iznosile su 7.500 dolara za nova i do 4.000 dolara za polovna. Agencija za zaštitu životne sredine SAD radi na smanjenju ograničenja izduvnih gasova automobila, dok administracija predsednika Donalda Trampa radi na ukidanju podsticaja proizvođačima automobila za prelazak na električna vozila. Tramp je takođe doveo u pitanje federalna sredstva za infrastrukturu za punjenje baterija električnih vozila i
Danas pre 5 sati
