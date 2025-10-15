Fon der Lajen: Stav EU podrazumeva slobodu, a ne represiju

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen pozvala je danas u Beogradu srpski narod da se okupi i zajedno bude uključen u reforme u okviru evrointegracija koje "menjaju državu nabolje".

"Živimo u fragmentisanom svetu gde se širi jaz između demokratija i autokratija, vi vrlo dobro znate kakav je stav Evropske unije, naš stav podrazumeva slobodu, a ne represiju, uključujući pravo na mirno okupljanje, zalažemo se za partnerstvo, a ne potčinjavanje i za diplomatiju umesto agresije", rekla je novinarima nakon sastanka sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Taj sastanak ocenila je kao iskren i poručila Vučiću da je sada pravi trenutak za Srbiju da preduzme konkretne korake u pridruživanju.

Istakla je da je Srbija napravila iskren izbor da se pridruži EU pre dve decenije, da je to bila želja njenih građana, te da u EU očekuju da Srbija duplo brže krene ka EU.

"Prilika za članstvo u EU predstavlja priliku obećanja mira, prosperiteta i solidarnosti, naročito u kriznim vremenima", rekla je.

Odgovarajući na pitanje o studentskim zahtevima i pozivu da se raspišu izbori, rekla je da je "ovo jasno ključni trenutak za Srbiju i vreme je za ceo narod da se okupi zajedno".

"To je takođe trenutak da se osnaže temelji snažne, žive i efikasne demokratije. Evropska unija je spremna da vas podrži i uloži svaki potreban napor kad je reč o tome", rekla je.

Dodala je da se ceo reformski proces zapravo tiče toga i da u njega svi treba da budu uključeni.

Pozdravila je napredak u vezi sa biračkim spiskovima i sa savetom REM-a.

Odbor Skupštine Srbije za kulturu i informisanje usvojio je listu kandidata i ovlašćenih predlagača za izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), ali tek treba da se raspravlja o kandidatima i da oni budu izabrani u Skupštini.

Kada je reč o biračkim spiskovima, svoje predloge Zakona o jedinstvenom biračkom spisku ranije su predavale i opozicione stranke i civilni sektor, navodeći da za razliku od predloga vlasti ti predlozi ispunjavaju preporuke ODIHR-a. Poslanici vlasti juče su predložili novi predlog Zakona, koji su, prema tvrdnjama opozicionih političara, prihvatile nevladine organizacije.

"Znam da te reforme nisu jednostavne, za njih su potrebni istrajnost, strpljenje, svi segmenti društva i političkog spektra moraju biti uključeni, ali vredi uložiti taj trud jer se time približavate cilju", rekla je Fon der Lajen i pozvala Vučića da za mesec dana dođe u Brisel.

Ona očekuje veću usklađenost sa spoljnom politikom EU, uključujući sankcije protiv Rusije, iako je pozdravila što se Srbija uskladila već 61 odsto.

Iz Plana rasta za Srbiju do sada je izdvojeno više od 100 miliona evra novih investicija, a "biće toga još", najavila je.

Pohvalila je nadzorni odbor u okviru Plana rasta koji čine predstavnici vlade, ali i civilnog društva, sa kojima je najavila da će se sastati kasnije danas.

"Takav odbor je odličan sigral, šalje snažnu poruku koja podrazumeva poverenje i saradnju", rekla je i dodala da se radi na integraciji Srbije u SEPA.

EU je spremna, dodala je, da dalje ulaže u projekte poput Transbalkanskog energetskog koridora i gasni interkonektor između Srbije i Bugarske.

"U EU imamo takozvane fabrike veštačke inteligencije, odnosno kompjuterske centre visokog nivoa koje smo otvorili za naše startap kompanije, oni preuzimaju modele, koriste ih, koriste podatke i mogućnosti tih fabrika. Mi ih sada širimo na države Zapadnog Balkana, jednu ili dve ćemo proširiti na Srbiju tako da se mogu osnivati startap kompanije koje mogu da se obučavaju na primerima iz EU", rekla je Ursula fon der Lajen.