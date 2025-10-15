"Bio je mučenik za američku slobodu": Tramp dodelio predsedničku medalju slobode ubijenom patrioti Čarliju Kirku

Blic pre 56 minuta
"Bio je mučenik za američku slobodu": Tramp dodelio predsedničku medalju slobode ubijenom patrioti Čarliju Kirku

Američki predsednik Donald Tramp dodelio je danas Predsedničku medalju slobode, najviše civilno odlikovanje u zemlji, ubijenom patrioti Čarliju Kirku.

"Danas smo ovde da odamo počast i setimo se neustrašivog borca za slobodu", rekao je Tramp na događaju u Rouz gardenu u Beloj kući, preneo je Rojters. Tramp je danas potpisao proglas kojim se 14. oktobar, dan koji bi ove godine bio Kirkov 32. rođendan, proglašava Nacionalnim danom secanja na Čarlija Kirka. Kirk, koji je bio ključni organizator pokreta MAGA, smrtno je pogođen 10. septembra dok je govorio na događaju na Univerzitetu Juta Veli. " Čarli je bio gigant
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Tramp dodelio Predsedničku medalju slobode ubijenom konzervativnom aktivisti Čarliju Kirku

Tramp dodelio Predsedničku medalju slobode ubijenom konzervativnom aktivisti Čarliju Kirku

Telegraf pre 1 sat
Tramp će danas posthumno odlikovati Čarlija Kirka: "Bio gigant svoje generacije"

Tramp će danas posthumno odlikovati Čarlija Kirka: "Bio gigant svoje generacije"

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RojtersBela kućaBorčaDonald Tramp

Svet, najnovije vesti »

Šokantna odluka alijanse: Ruski avioni legitimne mete u NATO vazdušnom prostoru

Šokantna odluka alijanse: Ruski avioni legitimne mete u NATO vazdušnom prostoru

Blic pre 6 minuta
Para više nema, Zapad vidi rusku imovinu kao poslednju opciju za Ukrajinu

Para više nema, Zapad vidi rusku imovinu kao poslednju opciju za Ukrajinu

Politika pre 2 minuta
Stejt department ponovo spominje Kosovo i Srbiju: Tramp okončao osam ratova za osam meseci

Stejt department ponovo spominje Kosovo i Srbiju: Tramp okončao osam ratova za osam meseci

Danas pre 1 sat
"On stvarno mora da reši ovaj rat": Tramp ponovo kritikovao Putina: Veoma sam razočaran

"On stvarno mora da reši ovaj rat": Tramp ponovo kritikovao Putina: Veoma sam razočaran

Blic pre 31 minuta
"Bio je mučenik za američku slobodu": Tramp dodelio predsedničku medalju slobode ubijenom patrioti Čarliju Kirku

"Bio je mučenik za američku slobodu": Tramp dodelio predsedničku medalju slobode ubijenom patrioti Čarliju Kirku

Blic pre 56 minuta