Tramp dodelio Predsedničku medalju slobode ubijenom konzervativnom aktivisti Čarliju Kirku

Američki predsednik Donald Tramp dodelio je danas Predsedničku medalju slobode, najviše civilno odlikovanje u zemlji, ubijenom patrioti Čarliju Kirku. "Danas smo ovde da odamo počast i setimo se neustrašivog borca za slobodu", rekao je Tramp na događaju u Rouz gardenu u Beloj kući, preneo je Rojters.

Tramp je danas potpisao proglas kojim se 14. oktobar, dan koji bi ove godine bio Kirkov 32. rođendan, proglašava Nacionalnim danom sećanja na Čarlija Kirka. Kirk, koji je bio ključni organizator pokreta MAGA, smrtno je pogođen 10. septembra dok je govorio na događaju na Univerzitetu Juta Veli. "Čarli je bio gigant svoje generacije, borac za slobodu i inspiracija za milione ljudi", rekao je Tramp nakon ubistva Kirka. Kirk je bio među najznačajnijim liderima pokreta
