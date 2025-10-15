"Dobra prilika za razmenu mišljenja": Ivica Dačić se u Londonu sastao sa kolegama iz regiona

Blic pre 2 sata
"Dobra prilika za razmenu mišljenja": Ivica Dačić se u Londonu sastao sa kolegama iz regiona

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić razgovarao je, večeras, na marginama Konferencije ministara unutrašnjih poslova Berlinskog procesa u Londonu, sa zvaničnicima iz Crne Gore, Severne Makedonije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Nemačke i Velike Britanije.

- Susreti na marginama Konferencije ministara unutrašnjih poslova Berlinskog procesa, večeras u Londonu, dobra su prilika za razmenu mišljenja o aktuelnim temama, kao i o unapređenju i jačanju regionalne saradnje i podsticanju regionalnog razvoja - navodi se u objavi na Instagramu. Ivica Dačić je na konferenciji razgovarao i sa ministrom unutrašnjih poslova Crne Gore, Danilom Šaranovićem. - Bilo mi je pravo zadovoljstvo da razgovaram sa pomoćnikom ministra za
Crna GoraBosnaHercegovinaSlovenijaIvica DačićBosna i HercegovinaMakedonijaMinistar unutrašnjih poslovaVelika BritanijaLondonNemačkaSeverna Makedonija

