Dačić danas na Konferenciji Berlinskog procesa u Londonu

Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić učestvovaće danas na konferenciji ministara unutrašnjih poslova Berlinskog procesa koja se održava u Londonu.

Ovogodišnju konferenciju organizuje Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske i učestvovaće ministri unutrašnjih poslova regiona, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Ministri će razgovarati o unapređenju regionalne saradnje u jačanju granica i suzbijanju iregularnih migracija i delovanja organizovanih kriminalnih grupa. Takođe, ministri će diskutovati o jačanju mehanizama zaštite žena i devojčica u digitalnom dobu, borbe u oblasti