Halid Muslimović proglašen krivim, preti mu kazna zatvora: Pevač bivšoj partnerki naneo telesne povrede, doneta presuda

Pevač Halid Muslimović izgubio je sudski postupak od Sonje Bašić, a Osnovni sud proglasio ga je krivim za krivično delo nanošenje telesnih povreda, odredivši mu kaznu od samo 1.100 konvertibilnih maraka.

Naime, Sonja Bašić i Halid Muslimović otpočeli su ljubavnu romansu 2015. godine, koja je trajala sve do 27. jula 2018. godine, kada je pevač fizički nasrnuo na svoju partnerku, nanevši joj više telesnih povreda. Sonja je tada završila u bolnici, ali je stravično nasilje odmah prijavila policiji u Banja Luci. Kako penose domaći mediji, Halid Muslimović je proglašen krivim, a u nastavku možete pročitati presudu. "Odbijaju se, kao neosnovane žalbe branilaca optuženog