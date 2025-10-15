Otkrivamo zbog čega se Mirka Vasiljević nije pojavila na saslušanju: Trebalo je da svedoči o slučaju muža Vujadina Savića i a.K.

Otkrivamo zbog čega se Mirka Vasiljević nije pojavila na saslušanju: Trebalo je da svedoči o slučaju muža Vujadina Savića i…

Glumica Mirka Vasiljević danas se nije pojavila na saslušanju koje je bilo zakazano u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu, a kako "Blic" saznaje ona je dostavila lekarski izveštaj kako bi opravdala svoje odsustvo.

Mirka Vasiljević danas je trebalo da bude saslušana u svojstvu svedoka povodom slučaja u kojem je njen nevenčani suprug, Vujadin Savić, prijavio transrodnu osobu A.K. zbog sumnje da ga je ucenjivala privatnim snimcima i fotografijama, a glumica nije došla na saslušanje zbog zdravstvenih problema. Ona je dostavila lekarsku dokumentaciju kako bi opravdala svoj izostanak. Podsetimo, Vujadin Savić saslušan je u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu, gde je izneo tvrdnje da
Ključne reči

Mirka VasiljevićTužilaštvo

