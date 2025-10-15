(Radarski snimak) uživajte do ovog dana, a onda stiže potpuni obrt! Temperatura pada i baš će da pljušti, a evo šta nam sledi za vikend

Do četvrtka zadržaće se suvo i stabilno vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, i sa dnevnom temperaturom u većini mesta u intervalu od 15 do 18 stepeni. Naoblačenje sa kišom i lokalnim plјuskovima, koje će u četvrtak krajem dana zahvatiti jug Srbije, u petak će se proširiti na ostatak zemlјe. U subotu oblačno, sa kišom i lokalnim plјuskovima, a suvo na severozapadu Vojvodine. Posle podne postepeni prestanak padavina, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Prema vremenskoj prognozi RHMZ, posle hladnog jutra tokom dana u sredu biće umereno oblačno, sa dužim sunčanim intervalima, naročito u južnim predelima. U Vojvodini tokom jutra i prepodneva pretežno oblačno ali će se zadržati suvo. Vetar slab, uglavnom severnih pravaca. Najniža temperatura od 3 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni. U Beogradu u sredu malo i umereno oblačno. Minimalna temperatura 7 stepeni, maksimalna dnevna 16 stepeni. U četvrtak,