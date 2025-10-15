(Radarski snimak) uživajte do ovog dana, a onda stiže potpuni obrt! Temperatura pada i baš će da pljušti, a evo šta nam sledi za vikend

Blic pre 1 sat
(Radarski snimak) uživajte do ovog dana, a onda stiže potpuni obrt! Temperatura pada i baš će da pljušti, a evo šta nam sledi…

Do četvrtka zadržaće se suvo i stabilno vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, i sa dnevnom temperaturom u većini mesta u intervalu od 15 do 18 stepeni. Naoblačenje sa kišom i lokalnim plјuskovima, koje će u četvrtak krajem dana zahvatiti jug Srbije, u petak će se proširiti na ostatak zemlјe. U subotu oblačno, sa kišom i lokalnim plјuskovima, a suvo na severozapadu Vojvodine. Posle podne postepeni prestanak padavina, najavio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Prema vremenskoj prognozi RHMZ, posle hladnog jutra tokom dana u sredu biće umereno oblačno, sa dužim sunčanim intervalima, naročito u južnim predelima. U Vojvodini tokom jutra i prepodneva pretežno oblačno ali će se zadržati suvo. Vetar slab, uglavnom severnih pravaca. Najniža temperatura od 3 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni. U Beogradu u sredu malo i umereno oblačno. Minimalna temperatura 7 stepeni, maksimalna dnevna 16 stepeni. U četvrtak,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Jutro hladno, tokom dana sunčani intervali – temperatura do 18 stepeni

Jutro hladno, tokom dana sunčani intervali – temperatura do 18 stepeni

Glas Zaječara pre 38 minuta
Poslednji dani stabilnog vremena

Poslednji dani stabilnog vremena

Ozon press pre 3 minuta
Vreme u Srbiji: Hladno jutro, tokom dana sunčani intervali i do 18 stepeni

Vreme u Srbiji: Hladno jutro, tokom dana sunčani intervali i do 18 stepeni

Serbian News Media pre 8 minuta
Krenuće sutra, krajem dana: Oglasio se RHMZ, evo šta najavljuje sve do subote! Odnosi se na celu Srbiju!

Krenuće sutra, krajem dana: Oglasio se RHMZ, evo šta najavljuje sve do subote! Odnosi se na celu Srbiju!

Telegraf pre 2 minuta
(Radarski snimak) uživajte do ovog dana, a onda stiže potpuni obrt! Temperatura pada i baš će da pljušti, a evo šta nam sledi…

(Radarski snimak) uživajte do ovog dana, a onda stiže potpuni obrt! Temperatura pada i baš će da pljušti, a evo šta nam sledi za vikend

Blic pre 1 sat
Jutro hladno, tokom dana sunčani intervali – temperatura do 18 stepeni

Jutro hladno, tokom dana sunčani intervali – temperatura do 18 stepeni

Vesti online pre 1 sat
Poslednji dani stabilnog vremena: Od petka pad temperature i povremena kiša

Poslednji dani stabilnog vremena: Od petka pad temperature i povremena kiša

Danas pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Počela grejna sezona širom Srbije, problemi u Jagodini, Vrbasu, Senti i Bečeju

Počela grejna sezona širom Srbije, problemi u Jagodini, Vrbasu, Senti i Bečeju

N1 Info pre 9 minuta
Da li će Srbija biti izuzeta od pooštravanja EU mera za čelik

Da li će Srbija biti izuzeta od pooštravanja EU mera za čelik

Bloomberg Adria pre 9 minuta
Počela grejna sezona i u Boru. Tokom provere sistema sanirano 40 proboja na mreži

Počela grejna sezona i u Boru. Tokom provere sistema sanirano 40 proboja na mreži

Ist media pre 27 minuta
Patrijarh Porfirije načalstvovao proslavom slave hrama Pokrova Presvete Bogorodice

Patrijarh Porfirije načalstvovao proslavom slave hrama Pokrova Presvete Bogorodice

RTV pre 23 minuta
Zvanično počela grejna sezona u Srbiji, problemi u četiri grada

Zvanično počela grejna sezona u Srbiji, problemi u četiri grada

Radio 021 pre 13 minuta