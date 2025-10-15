Vremenska prognoza za Srbiju 15. i 16. oktobar 2025: hladno jutro, sunčano sa promenom u četvrtak

Naslovi.ai pre 50 minuta

Danas hladno jutro i umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, sutra pretežno sunčano i relativno toplo, promena vremena uveče i u četvrtak.

Danas u Srbiji očekuje se hladno jutro sa temperaturama od 3 do 7 stepeni, dok će tokom dana biti umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, naročito u južnim predelima. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 15 do 18 stepeni, uz slab severni vetar. U Vojvodini će pre podne biti pretežno oblačno, ali suvo. Beta RTS N1 Info Danas Euronews Glas Zaječara

Do petka će se zadržati suvo i relativno hladno vreme, sa hladnim noćima i mogućim prizemnim mrazem ponegde. U četvrtak krajem dana očekuje se naoblačenje sa kišom koje će u petak zahvatiti veći deo zemlje, dok će u subotu biti oblačno sa lokalnim pljuskovima. Od oko 21. oktobra očekuje se toplije, ali nestabilno i promenljivo vreme. Alo Blic Danas Nova

Sutra ujutru biće hladno, ponegde sa kratkotrajnom maglom u kotlinama jugozapada i juga. Tokom dana očekuje se pretežno sunčano i relativno toplo vreme sa temperaturama do 20 stepeni, uz slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. U četvrtak ujutro vedro i hladno, ponegde sa maglom, a tokom dana pretežno sunčano. Serbian News Media Telegraf Beta