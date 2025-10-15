RHMZ najavio od sutra promene vremena

U Srbiji danas oblačno i suvo vreme a najviša dnevna temperatura, prema najavama meteorologa, biće od 15 do 18 stepeni Celzijusovih.

Od sutra, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje promene. Kako je saopštio RHMZ, nakon hladnog jutra, u toku dana biće malo do umereno sa dužim sunčanim periodima naročito u južnim predelima. U Vojvodini pretežno oblačno i suvo, a slab vetar uveče istočni i jugoistočni. Meteorolozi najavljuju da će se i sutra zadržati suvo i stabilno vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, i sa dnevnom temperaturom u većini mesta u intervalu od 15 do 18