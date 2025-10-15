RHMZ najavio od sutra promene vremena

Danas pre 25 minuta  |  D. D.
RHMZ najavio od sutra promene vremena

U Srbiji danas oblačno i suvo vreme a najviša dnevna temperatura, prema najavama meteorologa, biće od 15 do 18 stepeni Celzijusovih.

Od sutra, Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje promene. Kako je saopštio RHMZ, nakon hladnog jutra, u toku dana biće malo do umereno sa dužim sunčanim periodima naročito u južnim predelima. U Vojvodini pretežno oblačno i suvo, a slab vetar uveče istočni i jugoistočni. Meteorolozi najavljuju da će se i sutra zadržati suvo i stabilno vreme, uz smenu sunčanih i oblačnih intervala, i sa dnevnom temperaturom u većini mesta u intervalu od 15 do 18
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Evo kakvo nas vreme očekuje danas

Evo kakvo nas vreme očekuje danas

Jugmedia pre 1 sat
Zatišje pred buru, miholjsko leto nas izneverilo! Pravi obrt stiže već sutra!

Zatišje pred buru, miholjsko leto nas izneverilo! Pravi obrt stiže već sutra!

Alo pre 45 minuta
Jutro hladno, tokom dana sunčani intervali – temperatura do 18 stepeni

Jutro hladno, tokom dana sunčani intervali – temperatura do 18 stepeni

Glas Zaječara pre 2 sata
Poslednji dani stabilnog vremena

Poslednji dani stabilnog vremena

Ozon press pre 1 sat
Vreme u Srbiji: Hladno jutro, tokom dana sunčani intervali i do 18 stepeni

Vreme u Srbiji: Hladno jutro, tokom dana sunčani intervali i do 18 stepeni

Serbian News Media pre 1 sat
Uskoro stiže i sneg, a onda nagli preokret: Nova prognoza Marka Čubrila, evo kakvo vreme nas očekuje pred zimu

Uskoro stiže i sneg, a onda nagli preokret: Nova prognoza Marka Čubrila, evo kakvo vreme nas očekuje pred zimu

Mondo pre 1 sat
Krenuće sutra, krajem dana: Oglasio se RHMZ, evo šta najavljuje sve do subote! Odnosi se na celu Srbiju!

Krenuće sutra, krajem dana: Oglasio se RHMZ, evo šta najavljuje sve do subote! Odnosi se na celu Srbiju!

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Institut BioSense: Novo kršenje zakona, novi protest danas od 13 časova

Institut BioSense: Novo kršenje zakona, novi protest danas od 13 časova

Mašina pre 10 minuta
Prof. dr Dragan Mitić: Boj na Tamnjanici — zaboravljena pobeda srpskog oružja

Prof. dr Dragan Mitić: Boj na Tamnjanici — zaboravljena pobeda srpskog oružja

Plus online pre 0 minuta
Mađarska policija ojačava kontrolu migrantske rute preko Balkana

Mađarska policija ojačava kontrolu migrantske rute preko Balkana

Beta pre 0 minuta
Danas saznaje: Četvorici osumnjičenih za napad na Kobre ukinut zatvorski i određen kućni pritvor, trojica ostaju na Klisi

Danas saznaje: Četvorici osumnjičenih za napad na Kobre ukinut zatvorski i određen kućni pritvor, trojica ostaju na Klisi

Danas pre 0 minuta
Državni i finansijski terorizam u Vojvodini

Državni i finansijski terorizam u Vojvodini

Danas pre 10 minuta