Sitno brojimo do promene koja vam se neće svideti: Ovog dana mrak će pasti u 16.35, ali će dan trajati 25 sati iz jednog razloga

Prelazak na zimsko računanje vremena dešava se uvek poslednje nedelje u oktobru, ove godine to pada u noći između 25. i 26. oktobra. Tačnije, u tri ujutru 26. oktobra kazaljke sata ćemo pomeriti sat unazad. Zbog pomeranja sata, taj dan će trajati 25 sati - dobijamo jedan „duži“ sat, jer se sat od dva do tri ujutru dešava dva puta.

Sunce izlazi u 6.08, a zalazi u 16.35 sati, što znači da će taj dan (od izlaska do zalaska sunca) imati 10 sati, 27 minuta i 25 sekundi svetla. Zimsko računanje vremena trajaće sve do poslednjeg vikenda u martu naredne godine, kada ćemo ponovo preći na letnje vreme. Letnje računanje vremena prva je uvela Nemačka 1916. godine, a nekoliko nedelja kasnije i Velika Britanija. To je vreme Prvog svetskog rata i ovim zemljama bilo je važno da što bolje iskoriste dnevnu
