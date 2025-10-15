Skupština Srbije danas nastavlja rad, poslanici o amandmanima na izmene Zakona o planiranju

Blic pre 1 sat
Skupština Srbije danas nastavlja rad, poslanici o amandmanima na izmene Zakona o planiranju

Poslanici Skupštine Srbije nastaviće prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na predlog za izmenu Zakona o planiranju i izgradnji.

Poslanici su juče završili razmatranje amandmana na Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, a tokom rasprave poslanici vladajuće koalicije su ocenili da je predloženi zakon dobro rešenje, dok su poslanici opozicije obrazlažući amandmane nastavili da iznose primedbe. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević rekla je da Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Skupština Srbije danas nastavlja rad, poslanici o amandmanima na izmene Zakona o planiranju

Skupština Srbije danas nastavlja rad, poslanici o amandmanima na izmene Zakona o planiranju

Nova pre 44 minuta
Danas nastavak sednice Skupštine

Danas nastavak sednice Skupštine

Danas pre 9 minuta
Poslanici danas nastavljaju razmatranje amandmana na izmene Zakona o planiranju

Poslanici danas nastavljaju razmatranje amandmana na izmene Zakona o planiranju

Euronews pre 1 sat
Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju zasedanje započeto 7. oktobra

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju zasedanje započeto 7. oktobra

Radio 021 pre 2 sata
Poslanici nastavljaju razmatranje amandmana na izmene Zakona o planiranju

Poslanici nastavljaju razmatranje amandmana na izmene Zakona o planiranju

RTS pre 1 sat
Poslanici danas nastavljaju razmatranje amandmana na izmene Zakona o planiranju

Poslanici danas nastavljaju razmatranje amandmana na izmene Zakona o planiranju

RTV pre 3 sata
Poslanici danas nastavljaju razmatranje amandmana na izmene Zakona o planiranju

Poslanici danas nastavljaju razmatranje amandmana na izmene Zakona o planiranju

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Skupština SrbijeAleksandar Sofronijević

Politika, najnovije vesti »

Akademik Kostić: U Srbiji je jako opasno baviti se društvenim aktivizmom, ali je dužnost iskazati mišljenje

Akademik Kostić: U Srbiji je jako opasno baviti se društvenim aktivizmom, ali je dužnost iskazati mišljenje

N1 Info pre 23 minuta
Svečani doček za Fon der Lajen ispred Palate Srbija, u toku razgovor s Vučićem

Svečani doček za Fon der Lajen ispred Palate Srbija, u toku razgovor s Vučićem

N1 Info pre 18 minuta
Lopandić: Vučić u EU odelu dok ne ode Fon der Lajen, SNS u evropskoj magarećoj klupi

Lopandić: Vučić u EU odelu dok ne ode Fon der Lajen, SNS u evropskoj magarećoj klupi

N1 Info pre 9 minuta
Vučić i Fon der Lajen počeli tet-a-tet sastanak

Vučić i Fon der Lajen počeli tet-a-tet sastanak

RTV pre 38 minuta
Brnabić u Berlinu učestvuju na sednici Odbora za evropske poslove Bundestaga

Brnabić u Berlinu učestvuju na sednici Odbora za evropske poslove Bundestaga

RTV pre 13 minuta