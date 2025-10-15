Skupština Srbije danas nastavlja rad, poslanici o amandmanima na izmene Zakona o planiranju

Poslanici Skupštine Srbije nastaviće prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na predlog za izmenu Zakona o planiranju i izgradnji.

Poslanici su juče završili razmatranje amandmana na Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, a tokom rasprave poslanici vladajuće koalicije su ocenili da je predloženi zakon dobro rešenje, dok su poslanici opozicije obrazlažući amandmane nastavili da iznose primedbe. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević rekla je da Zakon o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na