BLOG UŽIVO Marina Raguš najavila da će se do kraja dana u Skupštini rasvetliti sve oko pretučene studentkinje

Poslanici Skupštine Srbije nastaviće prvu sednicu redovnog jesenjeg zasedanja raspravom o amandmanima na predlog za izmenu Zakona o planiranju i izgradnji.

Poslanik SSP Borko Stefanović kaže da su podneli amandman jer prema novom Zakonu dužnik koji ima stan od 61 kvadrata, izgleda nema prava na sopstveni dom. "Kako porodica od pet članova koja živi recimo u 70 ili 80 kvadarata, ovim vašim Predlogom zakona, nije zaštićena? Zato smo mi predložili da ako se prodaje stan veći od 60 kvadrata, tržišna vrednost tih 60 kvadrata mora da se zadrži za dužnika. Da može da kupi, recimo, stan od 60 kvadrata i ne završi na ulici. To