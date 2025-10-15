U 11: opština u Beogradu danas bez struje, na spisku isključenja i strogi centar grada

Elektrodistribucija Srbije za danas, 15. oktobar, najavila je planirane prekide u isporuci električne energije u 11 beogradskih opština, zbog radova na mreži i redovnog održavanja elektroenergetskih postrojenja. Isključenja će trajati u različitim terminima, u zavisnosti od lokacije.

U Starom gradu, struje neće biti u periodu od 9 do 17 časova u delu Terazija, na brojevima 13 do 15. Na Savskom vencu prekid je planiran od 12 do 13 časova u Bulevaru vojvode Mišića, u objektima na brojevima 20 i 22. Na Voždovcu se isključenja očekuju u dva termina, u prvom, od 8 do 14 časova bez struje će biti potrošači u ulicama: Drugo isključenje, od 10 do 11 časova, obuhvatiće deo naselja Beograd, u ulicama: Na teritoriji Čukarice predviđena su tri prekida. Od