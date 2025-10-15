Ursula u Beogradu: Posle godinu dana Fon der Lajen stigla u Srbiju: Redosled posete zemljama nije slučajan, u koferu donosi jednu važnu temu

Blic pre 31 minuta
Ursula u Beogradu: Posle godinu dana Fon der Lajen stigla u Srbiju: Redosled posete zemljama nije slučajan, u koferu donosi…

U koferu Ursule fon der Lajen, predsednice Evropske komisije (EK) koja je sinoć doputovala u Beograd, glavna tema biće Plan rasta za Zapadni Balkan kojim Beograd dobija milijardu i 580 miliona evra, smatraju sagovornici "Blica". Analitičari smatraju da će spektakularne političke poruke izostati, ali da će se čuti izjave u kojima će pozvati na dijalog.

Ursula Fon der Lajen je poslednji put bila u Beogradu krajem oktobra prošle godine, takođe u okviru tradicionalne godišnje turneje po Zapadnom Balkanu. Tada se zahvalila Vučiću na "sjajnom poslu na reformskoj agendi" i ukazala da se radi na otvaranju klastera 3. Godina dana kasnije, klaster 3 i dalje nije otvoren, a čeka se i na novac iz Plana rasta. Zato Strahinja Subotić, programski direktor Centra za evropske politike, za "Blic" kaže da će to biti glavna tema
