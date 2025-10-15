(Video) "neću biti baka, nego nana": Suzana Mančić o ćerkinoj svadbi sa 23 godine starijim generalom i prinovi

Voditeljka i glumica Suzana Mančić pojavila se na koncertu pevača Borisa Režaka u Sava centru, a tom prilikom istakla je da uživa u njegovoj muzici.

"Veoma mi je drago što sam ovde, jer sam pre nekoliko godina postala veliki fan Borisa Režaka. I onda sam ukapirala koji je to glas i veličina od pevača", rekla je Suzana. Ona se dotakla i venčanja ćerke Teodore Kunić, koja se nedavno udala za 23 godina starijeg generala Miroslava Talijanu. "Venčanje je bilo fantastično, ja sam jako srećna što je moja ćerka našla svoju ljubav i ona je srećnija od mene. Obećala sam joj da ću je naučiti da zašije dugme, sve ostalo