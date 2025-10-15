Macut sa Fon der Lajen: Srbija ni u jednom trenutku nije odustala od EU puta

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut rekao je danas predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen ;da je članstvo Srbije u Evropskoj uniji strateški prioritet i istakao spremnost Vlade da nastavi sa sprovođenjem reformi u skladu sa evropskim standardima.“Punopravno članstvo u EU ostaje naše jasno i trajno strateško opredeljenje, od kojeg ni u jednom trenutku nismo odustali“, rekao je premijer Srbije. Ocenio je da Plan rasta za Zapadni Balkan daje novu dinamiku