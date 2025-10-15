Macut sa Fon der Lajen: Srbija ni u jednom trenutku nije odustala od EU puta

Danas pre 1 sat  |  Beta
Macut sa Fon der Lajen: Srbija ni u jednom trenutku nije odustala od EU puta
Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut rekao je danas predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen ;da je članstvo Srbije u Evropskoj uniji strateški prioritet i istakao spremnost Vlade da nastavi sa sprovođenjem reformi u skladu sa evropskim standardima.“Punopravno članstvo u EU ostaje naše jasno i trajno strateško opredeljenje, od kojeg ni u jednom trenutku nismo odustali“, rekao je premijer Srbije. Ocenio je da Plan rasta za Zapadni Balkan daje novu dinamiku
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vučić: Srbija želi sa EU radnu grupu koja će se baviti energetskom situacijom

Vučić: Srbija želi sa EU radnu grupu koja će se baviti energetskom situacijom

Forbes pre 17 minuta
Rusija, Srbija NIS i sankcije: 'Ne pregovaramo sa potencijalnim kupcima', kaže Vučić

Rusija, Srbija NIS i sankcije: 'Ne pregovaramo sa potencijalnim kupcima', kaže Vučić

BBC News pre 3 minuta
"Eu je prilika i obećanje": Oglasila se Fon der Lajen posle susreta sa Vučićem i Macutom (foto)

"Eu je prilika i obećanje": Oglasila se Fon der Lajen posle susreta sa Vučićem i Macutom (foto)

Blic pre 1 sat
Premijer Srbije: Nismo odustali od EU

Premijer Srbije: Nismo odustali od EU

Vesti online pre 33 minuta
„Za nas je članstvo strateško opredeljenje i to se neće menjati“ Vučić razgovarao sa Fon der Lajen

„Za nas je članstvo strateško opredeljenje i to se neće menjati“ Vučić razgovarao sa Fon der Lajen

IndeksOnline pre 1 sat
Odakle Vučiću 27 mrtvih na protestima u velikim evropskim zemljama?

Odakle Vučiću 27 mrtvih na protestima u velikim evropskim zemljama?

Vreme pre 1 sat
Macut uverava Fon der Lajen da Srbija ni u jednom trenutku nije odustala od puta ka EU

Macut uverava Fon der Lajen da Srbija ni u jednom trenutku nije odustala od puta ka EU

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanEvropska UnijaVlada SrbijePremijer SrbijeEUEvropska komisijaĐuro Macut

Ekonomija, najnovije vesti »

Šta najavljene evropske kvote i carine na čelik znače za Srbiju: „Nova ekonomija danas“ o najgorem scenariju za Železaru…

Šta najavljene evropske kvote i carine na čelik znače za Srbiju: „Nova ekonomija danas“ o najgorem scenariju za Železaru

Nova ekonomija pre 7 minuta
Rusija, Srbija NIS i sankcije: 'Ne pregovaramo sa potencijalnim kupcima', kaže Vučić

Rusija, Srbija NIS i sankcije: 'Ne pregovaramo sa potencijalnim kupcima', kaže Vučić

BBC News pre 3 minuta
MOL povećao isporuke nafte Srbiji ali ne može da pokrije sve potrebe tržišta

MOL povećao isporuke nafte Srbiji ali ne može da pokrije sve potrebe tržišta

Forbes pre 12 minuta
Vučić: Srbija želi sa EU radnu grupu koja će se baviti energetskom situacijom

Vučić: Srbija želi sa EU radnu grupu koja će se baviti energetskom situacijom

Forbes pre 17 minuta
Sijarto: MOL povećao isporuke nafte Srbiji, ali ne može da pokrije sve potrebe tržišta

Sijarto: MOL povećao isporuke nafte Srbiji, ali ne može da pokrije sve potrebe tržišta

N1 Info pre 12 minuta