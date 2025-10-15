"Veliki i važan dan za evropsku budućnost Srbije": Starović o poseti Ursule fon der Lajen Beogradu

Poseta predsednica Evropske komisije, Ursula fon der Lajen Beogradu je za Srbiju veliki i važan dan, ocenio je ministar za evropske integracije Nemanja Starović u razgovoru za Euronews Srbija.

Poseta je, kako je naveo, pokazala posvećenost evropskom putu Srbije i dala snažan impuls ubrzanju pristupnog procesa zemlje Evropskoj uniji. "Razgovori koji su vođeni sa predsednicom Evropske komisije bili su veoma sadržajni, veoma konstruktivni. Glavna tema koja se provlačila tokom čitavog trajanja tih važnih razgovora bila je to na koji način, kroz koje korake, zajednički ka cilju ubrzamo pristupni proces Republike Srbije Evropskoj uniji. Zaista je iskazana