Vučić: Sutra ćemo imati važan sastanak o NIS-u, rafinerija prestaje da radi u utorak

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će rafinerija u utorak i zvanično prestati da radi ako SAD ne izdaju licencu za nastavak rada NIS-a i najavio da će sutra biti održan važan sastanak o tome kako ćemo rešavati probleme koji će uslediti, jer ne veruje da će se Amerikanci izjasniti do tada.

Vučić je rekao za Informer da će pokušati i večeras da obavi neke dodatne razgovore sa Amerikancima, kao i sutra tokom dana, ali da ne veruje da će oni svoju odluku na bilo koji način promeniti. On je kazao da ćemo ako ne stigne licenca od SAD morati na različite načine da se snalazimo za uvoz nafte i naftnih derivata u narednom periodu. "Mi se spremamo i imaćemo sutra važan sastanak na kojem ćemo da rešavamo sve ove probleme, računamo kao da se Amerikanci uopšte