Vučić: Sutra ćemo imati važan sastanak o NIS-u, rafinerija prestaje da radi u utorak

RTV pre 1 sat  |  Tanjug, RTV
Vučić: Sutra ćemo imati važan sastanak o NIS-u, rafinerija prestaje da radi u utorak

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će rafinerija u utorak i zvanično prestati da radi ako SAD ne izdaju licencu za nastavak rada NIS-a i najavio da će sutra biti održan važan sastanak o tome kako ćemo rešavati probleme koji će uslediti, jer ne veruje da će se Amerikanci izjasniti do tada.

Vučić je rekao za Informer da će pokušati i večeras da obavi neke dodatne razgovore sa Amerikancima, kao i sutra tokom dana, ali da ne veruje da će oni svoju odluku na bilo koji način promeniti. On je kazao da ćemo ako ne stigne licenca od SAD morati na različite načine da se snalazimo za uvoz nafte i naftnih derivata u narednom periodu. "Mi se spremamo i imaćemo sutra važan sastanak na kojem ćemo da rešavamo sve ove probleme, računamo kao da se Amerikanci uopšte
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Vučić rekao da rafinerija NIS-a neće raditi od utorka- ne razume logiku SAD

Vučić rekao da rafinerija NIS-a neće raditi od utorka- ne razume logiku SAD

Jugmedia pre 2 sata
Od utorka neće raditi rafinerija Naftne industrije Srbije, rekao Vučić

Od utorka neće raditi rafinerija Naftne industrije Srbije, rekao Vučić

Slobodna Evropa pre 2 sata
Vučić: Sutra ćemo imati važan sastanak o NIS-u, rafinerija prestaje da radi u utorak

Vučić: Sutra ćemo imati važan sastanak o NIS-u, rafinerija prestaje da radi u utorak

RTS pre 2 sata
NIS zatvara rafineriju u Pančevu od utorka: Vučić kaže da ne razume logiku SAD i najavljuje „tešku borbu“

NIS zatvara rafineriju u Pančevu od utorka: Vučić kaže da ne razume logiku SAD i najavljuje „tešku borbu“

Serbian News Media pre 2 sata
Vučić: Rafinerija NIS-a u Pančevu neće raditi od utorka, snalazićemo se na razne načine

Vučić: Rafinerija NIS-a u Pančevu neće raditi od utorka, snalazićemo se na razne načine

Nova ekonomija pre 3 sata
Vučić rekao da rafinerija NIS-a neće raditi od utorka

Vučić rekao da rafinerija NIS-a neće raditi od utorka

Danas pre 3 sata
Vučić priznao da ne razume američku logiku

Vučić priznao da ne razume američku logiku

Vreme pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar Vučićnafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Top 5 polovnjaka do 3.000 € sa kojima nećete pogrešiti - odlični za duge vožnje, a kvarova gotovo da nema

Top 5 polovnjaka do 3.000 € sa kojima nećete pogrešiti - odlični za duge vožnje, a kvarova gotovo da nema

Kamatica pre 47 minuta
Optužni predlozi protiv osam osoba zbog incidenta ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu

Optužni predlozi protiv osam osoba zbog incidenta ispred Srpskog kulturnog centra u Zagrebu

NIN pre 37 minuta
Dolar potonuo, očekuje se pad kamatnih stopa

Dolar potonuo, očekuje se pad kamatnih stopa

SEEbiz pre 42 minuta
Budući lideri: Uručeni sertifikati prvoj generaciji polaznika Finansijske akademije za organizacije civilnog društva

Budući lideri: Uručeni sertifikati prvoj generaciji polaznika Finansijske akademije za organizacije civilnog društva

Kurir pre 7 minuta
Prvo koškanje, a onda čupanje i šutiranje: Opšti haos u prodavnici zbog Crnog petka i popusta: Devojka u Solunu puzi da bi…

Prvo koškanje, a onda čupanje i šutiranje: Opšti haos u prodavnici zbog Crnog petka i popusta: Devojka u Solunu puzi da bi dohvatila garderobu (video)

Kurir pre 2 minuta