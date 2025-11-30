Od utorka neće raditi rafinerija Naftne industrije Srbije, rekao Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je najavio 30. novembra da od utorka neće raditi rafinerija Naftne industrije Srbije (NIS) u Pančevu i da će Srbija morati da se "snalazi na različite načine", prenosi Beta.

Vučić je poručio da građani treba da budu mirni jer će država imati "dovoljno rešenja i dovoljno novca". Najavio je da će večeras pokušati da ima dodatne razgovore sa Amerikancima, ali da ne veruje da će oni promeniti odluku. Rekao je da sada više i ne očekuje da će dobiti licencu od SAD-a i da rafinerija mora da se zatvori u utorak. Takođe, rekao je sutra ima važan sastanak na kom treba da se rešavaju ovi problemi i da Srbiji ostaje "teška borba". Vučić je kazao