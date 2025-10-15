Bez prava na žalbu produžen pritvor trojici osumnjičenih za napad na kobre u Novom Sadu

Viši sud u Novom Sadu produžio je pritvor za još 30 dana osumnjičenima da su tokom protesta 13. avgusta napali pripadnike "Kobri" u tom gradu.

U odnosu na ostalu četvoricu osumnjičenih pritvor je zamenjen kućnim pritvorom. Protiv ove odluke dozvoljena je žalba. Oni se sumnjiče za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu. U Novom Sadu su 13. avgusta učesnici protesta na koji su pozvali studenti u blokadi i tzv. zborovi napali pripadnike policije, kao i pristalice SNS pirotehničkim sredstvima, kamenjem i drugim predmetima, a tada su i demolirane stranačke prostorije SNS na Bulevaru