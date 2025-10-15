Bez prava na žalbu produžen pritvor trojici osumnjičenih za napad na kobre u Novom Sadu

Dnevnik pre 15 minuta
Bez prava na žalbu produžen pritvor trojici osumnjičenih za napad na kobre u Novom Sadu

Viši sud u Novom Sadu produžio je pritvor za još 30 dana osumnjičenima da su tokom protesta 13. avgusta napali pripadnike "Kobri" u tom gradu.

U odnosu na ostalu četvoricu osumnjičenih pritvor je zamenjen kućnim pritvorom. Protiv ove odluke dozvoljena je žalba. Oni se sumnjiče za izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu. U Novom Sadu su 13. avgusta učesnici protesta na koji su pozvali studenti u blokadi i tzv. zborovi napali pripadnike policije, kao i pristalice SNS pirotehničkim sredstvima, kamenjem i drugim predmetima, a tada su i demolirane stranačke prostorije SNS na Bulevaru
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Studentima Luki Stevanoviću i Dimitriju Dimiću ukinut kućni pritvor

Studentima Luki Stevanoviću i Dimitriju Dimiću ukinut kućni pritvor

N1 Info pre 20 minuta
Marija Vasić: Trebaće mi neko vreme da se naviknem da mogu slobodno da hodam ulicom posle sedam meseci

Marija Vasić: Trebaće mi neko vreme da se naviknem da mogu slobodno da hodam ulicom posle sedam meseci

N1 Info pre 22 minuta
Studentu Luki Stevanoviću iz Kragujevca ukinut kućni pritvor

Studentu Luki Stevanoviću iz Kragujevca ukinut kućni pritvor

Glas Šumadije pre 11 minuta
Suđenje optuženima za pokušaj rušenja ustavnog poretka počinje 24. novembra: Planirali upad u zgradu RTS-a i institucije

Suđenje optuženima za pokušaj rušenja ustavnog poretka počinje 24. novembra: Planirali upad u zgradu RTS-a i institucije

Euronews pre 20 minuta
Marija Vasić nakon puštanja iz kućnog pritvora: Trebaće mi neko vreme da se naviknem da mogu slobodno da hodam ulicom posle…

Marija Vasić nakon puštanja iz kućnog pritvora: Trebaće mi neko vreme da se naviknem da mogu slobodno da hodam ulicom posle sedam meseci

Danas pre 21 minuta
Vidimo se 1. novembra u Novom Sadu: Studentima Luki Stevanoviću i Dimitriju Dimiću ukinut kućni pritvor i skinute nanogice

Vidimo se 1. novembra u Novom Sadu: Studentima Luki Stevanoviću i Dimitriju Dimiću ukinut kućni pritvor i skinute nanogice

Danas pre 19 minuta
Ukinut kućni pritvor Mariji Vasić i dvojici aktivista osumnjičenim za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja

Ukinut kućni pritvor Mariji Vasić i dvojici aktivista osumnjičenim za pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja

RTS pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi SadSNS

Društvo, najnovije vesti »

Vlast najavljuje nasilje za 1. novembar – zastrašivanje, provokacija ili oba?

Vlast najavljuje nasilje za 1. novembar – zastrašivanje, provokacija ili oba?

Mašina pre 16 minuta
Međak o novim direktorima u United grupi: To pokazuje kako će biti sprovedene reforme o kojima je Ursula fon der Lajen danas…

Međak o novim direktorima u United grupi: To pokazuje kako će biti sprovedene reforme o kojima je Ursula fon der Lajen danas govorila

N1 Info pre 6 minuta
Marija Vasić: Trebaće mi neko vreme da se naviknem da mogu slobodno da hodam ulicom posle sedam meseci

Marija Vasić: Trebaće mi neko vreme da se naviknem da mogu slobodno da hodam ulicom posle sedam meseci

N1 Info pre 22 minuta
Studentima Luki Stevanoviću i Dimitriju Dimiću ukinut kućni pritvor

Studentima Luki Stevanoviću i Dimitriju Dimiću ukinut kućni pritvor

N1 Info pre 20 minuta
Dačić: Studentkinja Poljoprivrednog fakulteta sama negirala da je policija povredila, razmena optužbi u Skupštini

Dačić: Studentkinja Poljoprivrednog fakulteta sama negirala da je policija povredila, razmena optužbi u Skupštini

NIN pre 22 minuta