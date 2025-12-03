Izuzetno zagađen vazduh u Nišu

Vazduh u Nišu 2. decembra uveče je, prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, bio u kategoriji „izuzetno zagađen“ i to po novom evropskom indeksu kvaliteta vazduha koji je počeo da se primenjuje u Srbiji

Štetnih PM2.5 čestica u 19 sati bilo je u Nišu, po tom novom kriterijumu, 44 puta više nego što može da ih bude vazduhu u kategoriji „dobar“, dok je PM10 čestica bilo 20 puta više od dozvoljene granice. Vrednost PM2.5 čestica na mernoj stanici „Institut za javno zdravlje“ iznosila je čak 222 ug/m3, dok je da bi vazduh bio dobar potrebno da ona iznosi od nula do pet, a prihvatljiva granica je 15. U isto vreme, vrednost PM10 čestica na ovoj stanici u tom vremenu bila