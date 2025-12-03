Izuzetno zagađen vazduh u Nišu

Vreme pre 5 sati
Izuzetno zagađen vazduh u Nišu

Vazduh u Nišu 2. decembra uveče je, prema podacima Agencije za zaštitu životne sredine, bio u kategoriji „izuzetno zagađen“ i to po novom evropskom indeksu kvaliteta vazduha koji je počeo da se primenjuje u Srbiji

Štetnih PM2.5 čestica u 19 sati bilo je u Nišu, po tom novom kriterijumu, 44 puta više nego što može da ih bude vazduhu u kategoriji „dobar“, dok je PM10 čestica bilo 20 puta više od dozvoljene granice. Vrednost PM2.5 čestica na mernoj stanici „Institut za javno zdravlje“ iznosila je čak 222 ug/m3, dok je da bi vazduh bio dobar potrebno da ona iznosi od nula do pet, a prihvatljiva granica je 15. U isto vreme, vrednost PM10 čestica na ovoj stanici u tom vremenu bila
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

Aerozagađenje uzrok 11.000 smrtnih slučajeva godišnje, Jovanović poručuje: Izvor znamo, mere se ne sprovode više od 13 godina…

Aerozagađenje uzrok 11.000 smrtnih slučajeva godišnje, Jovanović poručuje: Izvor znamo, mere se ne sprovode više od 13 godina

N1 Info pre 3 sata
U Nišu sinoć zagađenje vazduha 40 puta iznad dozvoljenog nivoa

U Nišu sinoć zagađenje vazduha 40 puta iznad dozvoljenog nivoa

Naissus info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Niš

Društvo, najnovije vesti »

Crnogorac postao policajac u Americi, završio u zatvoru, pa vraćen na posao

Crnogorac postao policajac u Americi, završio u zatvoru, pa vraćen na posao

BBC News pre 10 minuta
Ministar Popović i Andrej Bokarev o mogućnosti pridruživanja Srbije Novoj razvojnoj banci BRIKS-a

Ministar Popović i Andrej Bokarev o mogućnosti pridruživanja Srbije Novoj razvojnoj banci BRIKS-a

Nova pre 5 minuta
Zbor građana Šid najavljuje masovan protest na Dan oslobođenja grada

Zbor građana Šid najavljuje masovan protest na Dan oslobođenja grada

In medija pre 5 minuta
Zemljotres pogodio Srbiju Oglasio se Republički seizmološki zavod: Potres se desio u ovom mestu

Zemljotres pogodio Srbiju Oglasio se Republički seizmološki zavod: Potres se desio u ovom mestu

Blic pre 5 minuta
Srbija uvodi najstroži saobraćajni zakon do sada Novi radari i super-kontrole u januaru: 16 crnih tačaka pod punim nadzorom

Srbija uvodi najstroži saobraćajni zakon do sada Novi radari i super-kontrole u januaru: 16 crnih tačaka pod punim nadzorom

Blic pre 9 minuta