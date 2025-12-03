U Nišu sinoć zagađenje vazduha 40 puta iznad dozvoljenog nivoa

Vazduh u Nišu sinoć je spadao u kategoriju „izuzetno zagađenog“, pokazuju podaci Agencije za zaštitu životne sredine prema novom evropskom indeksu kvaliteta vazduha. U 19 sati koncentracija PM2.5 čestica bila je čak 44 puta viša od nivoa koji se smatra „dobrim“, dok je PM10 čestica zabeleženo 20 puta više od dozvoljene granice.

U 19 časova na mernoj stanici „Institut za javno zdravlje“ izmereno je čak 222 μg/m³ PM2.5 čestica, iako se za kategoriju „dobar“ vazduh vrednosti kreću od 0 do 5 μg/m³, dok je prihvatljiva granica 15. Istovremeno, koncentracija PM10 čestica bila je 310 μg/m³, što je daleko iznad raspona za dobar kvalitet vazduha (0–15 μg/m³) i značajno prevazilazi prihvatljiv opseg od 14 do 45 μg/m³. Prekomerne vrednosti zabeležene su i na mernoj stanici „Dimitrije Leka“, gde je u