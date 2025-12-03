U Nišu sinoć zagađenje vazduha 40 puta iznad dozvoljenog nivoa

Naissus info pre 3 sata
U Nišu sinoć zagađenje vazduha 40 puta iznad dozvoljenog nivoa

Vazduh u Nišu sinoć je spadao u kategoriju „izuzetno zagađenog“, pokazuju podaci Agencije za zaštitu životne sredine prema novom evropskom indeksu kvaliteta vazduha. U 19 sati koncentracija PM2.5 čestica bila je čak 44 puta viša od nivoa koji se smatra „dobrim“, dok je PM10 čestica zabeleženo 20 puta više od dozvoljene granice.

U 19 časova na mernoj stanici „Institut za javno zdravlje“ izmereno je čak 222 μg/m³ PM2.5 čestica, iako se za kategoriju „dobar“ vazduh vrednosti kreću od 0 do 5 μg/m³, dok je prihvatljiva granica 15. Istovremeno, koncentracija PM10 čestica bila je 310 μg/m³, što je daleko iznad raspona za dobar kvalitet vazduha (0–15 μg/m³) i značajno prevazilazi prihvatljiv opseg od 14 do 45 μg/m³. Prekomerne vrednosti zabeležene su i na mernoj stanici „Dimitrije Leka“, gde je u
Otvori na naissus.info

Povezane vesti »

Aerozagađenje uzrok 11.000 smrtnih slučajeva godišnje, Jovanović poručuje: Izvor znamo, mere se ne sprovode više od 13 godina…

Aerozagađenje uzrok 11.000 smrtnih slučajeva godišnje, Jovanović poručuje: Izvor znamo, mere se ne sprovode više od 13 godina

N1 Info pre 1 sat
Izuzetno zagađen vazduh u Nišu

Izuzetno zagađen vazduh u Nišu

Vreme pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Nišzagađenjevazduh

Društvo, najnovije vesti »

Skup u Šidu povodom Dana oslobođenja, Mitrovčani dolaze peške

Skup u Šidu povodom Dana oslobođenja, Mitrovčani dolaze peške

Mašina pre 28 minuta
Naš pRoTeSt: Zašto urednica Tamara Tankosić ne dobija radne zadatke na RTS-u?

Naš pRoTeSt: Zašto urednica Tamara Tankosić ne dobija radne zadatke na RTS-u?

Cenzolovka pre 33 minuta
Lakićević: Čovek glavni uzrok saobraćajnih nesreća, u pripremi zakon sa oštrim kaznama

Lakićević: Čovek glavni uzrok saobraćajnih nesreća, u pripremi zakon sa oštrim kaznama

Beta pre 14 minuta
Studenti najavili veliki protest za 28. decembar širom Srbije uz poruku „Pobeđujemo zajedno“

Studenti najavili veliki protest za 28. decembar širom Srbije uz poruku „Pobeđujemo zajedno“

Jugmedia pre 18 minuta
Ako ne želite ujutru da stružete led sa stakla automobila, nabavite ovo: Evo šta sve pomaže

Ako ne želite ujutru da stružete led sa stakla automobila, nabavite ovo: Evo šta sve pomaže

Blic pre 9 minuta