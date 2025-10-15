Premijer Macut sa Fon der Lajen razgovarao o evropskom putu Srbije

Euronews pre 12 minuta  |  Autor: Tanjug
Premijer Macut sa Fon der Lajen razgovarao o evropskom putu Srbije

Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, sa kojom je razgovarao o evropskom putu Srbije.

Premijer Macut je naveo da je članstvo Srbije u Evropskoj uniji strateški prioritet i istakao spremnost Vlade Srbije da nastavi sa sprovođenjem reformi u skladu sa evropskim standardima, saopštila je Kancelarija za saradnju s medijima Vlade Srbije. Punopravno članstvo u EU ostaje naše jasno i trajno strateško opredeljenje, od kojeg ni u jednom trenutku nismo odustali, naglasio je premijer Srbije. Prema njegovim rečima, inicijativa za Plan rasta za Zapadni Balkan,
Ključne reči

Aleksandar VučićBalkanBosnaHercegovinaBosna i HercegovinaEvropska UnijaVlada SrbijeVlada Republike SrbijePremijer SrbijeEUEvropska komisijasrbijapolitikaursula fon der lajenĐuro Macut

