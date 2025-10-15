U avgustu izdate 2.542 građevinske dozvole, 1,4 odsto manje nego pre godinu dana

U avgustu su izdate 2.542 građevinske dozvole, što predstavlja smanjenje od 1,4 odsto u odnosu na isti mesec prethodne godine, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

Od ukupnog broja izdatih dozvola 87,2 odsto se odnosi na zgrade, a 12,8 odsto na ostale građevine. Kada se posmatraju samo zgrade, 85,6 odsto dozvola izdato je za stambene, a 14,4 odsto za nestambene zgrade. Prema dozvolama izdatim u avgustu prijavljena je izgradnja 2.665 stanova, prosečne površine 75,7 metara kvadratnih. Predviđena vrednost radova novogradnje u avgustu je iznosila 81,1 odsto od ukupno predviđene vrednosti radova. Posmatrano prema oblastima,