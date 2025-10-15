Broj izdatih građevinskih dozvola za godinu dana manji za 1,4 odsto

U avgustu 2025. izdate su 2 542 građevinske dozvole, što predstavlja smanjenje od 1,4 odsto u odnosu na isti period prethodne godine, saopštio je Republički zavod za statistiku (RZS).

Od ukupnog broja dozvola izdatih u avgustu, 87,2 odsto odnosi se na zgrade, a 12,8 odsto na ostale građevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 85,6 odsto dozvola izdato je za stambene, a 14,4 za nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove (80,3 odsto). Prema dozvolama izdatim u avgustu 2025. u Republici Srbiji, prijavljena je izgradnja 2.665 stanova, s prosečnom površinom od 75,7 kvadrata. Od