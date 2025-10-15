U Srbiji danas smena oblaka i sunca, hladno jutro i prijatno popodne

Glas juga pre 7 minuta
U Srbiji danas smena oblaka i sunca, hladno jutro i prijatno popodne

U Vojvodini će tokom jutra i prepodneva biti pretežno oblačno, ali se zadržava suvo vreme.

Duvaće slab vetar, uglavnom severnih pravaca. Najniža temperatura biće od 3 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni. Za Niš meteorolozi najavljuju slično vreme – nakon hladnog jutra s temperaturom oko 5 stepeni, tokom dana će biti sa dužim sunčanim intervalima, dok će najviša dnevna temperatura dostići oko 16 stepeni. Vetar će biti slab, severni. Prema izgledu vremena za narednih sedam dana (do 22. oktobra), u četvrtak se očekuje suvo vreme uz smenu
Jutro hladno, tokom dana sunčani intervali – temperatura do 18 stepeni

Nakon svežeg jutra, umereno oblačno, temperatura do 18 stepeni

Vreme danas: Hladno jutro pa prijatan dan, bez padavina

Danas umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, temperatura do 18 stepeni

Srbija danas uživa u poslednjim zracima sunca Oktobar ne miruje uskoro stižu oblaci i kiša

Počela grejna sezona u Beogradu: Toplane zagrejale 380.000 stanova

Da li su vam topli radijatori? Danas zvanično počela grejna sezona u Srbiji

Jutro hladno, tokom dana sunčani intervali – temperatura do 18 stepeni

