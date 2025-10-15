U Srbiji danas smena oblaka i sunca, hladno jutro i prijatno popodne

U Vojvodini će tokom jutra i prepodneva biti pretežno oblačno, ali se zadržava suvo vreme.

Duvaće slab vetar, uglavnom severnih pravaca. Najniža temperatura biće od 3 do 7 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 18 stepeni. Za Niš meteorolozi najavljuju slično vreme – nakon hladnog jutra s temperaturom oko 5 stepeni, tokom dana će biti sa dužim sunčanim intervalima, dok će najviša dnevna temperatura dostići oko 16 stepeni. Vetar će biti slab, severni. Prema izgledu vremena za narednih sedam dana (do 22. oktobra), u četvrtak se očekuje suvo vreme uz smenu