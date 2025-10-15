KVAROVI NA VODOVODNOJ MREŽI I PREKIDI U VODOSNABDEVANJU

Gradski portal 018 pre 8 minuta  |  redakcija GP018
KVAROVI NA VODOVODNOJ MREŽI I PREKIDI U VODOSNABDEVANJU

NASTAVAK RADOVA U MINOVOM NASELjU Produžavaju se radovi na prevezivanju novoizgrađene na postojeću vodovodnu mrežu u ulici Stojana Andrića.

Usled radova na priključnoj vezi biće u prekidu vodosnabdevanje do 15 sati u navedenoj ulici, kao i u delu ulice Bubanjskih heroja sa prilazima I, II, III. POPRAVKA KVARA U NASELjU BRZI BROD Voda na površini, potreban je iskop u Pustorečkoj ulici bb. Zbog popravke vodovodne mreže biće u prekidu vodosnabdevanje do 15 časova u delu pomenute ulice. INTERVENCIJA U NASELjU DEVETI MAJ Usled kvara na vodovodnoj mreži u toku je iskop u ulici Radivoja Dinulovića, kod broja
