Počelo ograđivanje sabirnih mesta za otpad u kragujevačkim selima (FOTO)

JKP Šumadija počelo je sa ograđivanjem sabirnih mesta za odlaganje otpada na seoskom području, u cilju da se unapredi sistem upravljanja otpadom i spreči formiranje divljih deponija koje narušavaju izgled naselja i ugrožavaju životnu sredinu.

Cilj postavljanja ograda oko sabirnih mesta je da se obezbedi uredno i kontrolisano odlaganje otpada, da se onemogući raznošenje smeća od strane vetra i životinja i da se poveća nivo čistoće u seoskim mesnim zajednicama. Ograđena su sabirna mesta u Lužnicama i Čumiću, a sa radovima će se nastaviti u narednom periodu i u drugim seoskim mesnim zajednicama. JKP Šumadija vrši organizovano sakupljanje otpada sa seoskog područja dva puta mesečno. Redovno apeluje na