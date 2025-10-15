Osmani razgovarala sa Fon der Lajen o aktuelnoj situaciji na Kosovu i odnosima sa EU

Predsednica Kosovova Vjosa Osmani razgovarala je danas u Prištini sa predsednicom Evropske komisije Ursulu fon der Lajen o aktuelnim pitanjima na Kosovu, nedavno održanim lokalnim izborima i odnosima sa Evropskom unijom (EU).

Kako je saopšteno, Osmani je istakla posvećenost Kosova reformskom programu u okviru Plana rasta, naglašavajući važnost njegove implementacije i bliske saradnje sa EU u tom procesu i navela da će usvajanje Plana rasta biti među prvim odlukama Skupštine. "Predsednica Osmani je naglasila da uspešne reforme i kontinuirani napredak Kosova u međunarodnim indeksima demokratije i vladavine prava predstavljaju jasan dokaz posvećenosti zemlje evropskoj integraciji. U tom