Studenti u blokadi Poljoprivrednog demantovali MUP: To nije nalog nijedne naše koleginice

Studenti u blokadi Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu naveli su za N1 da nalog, sa kog je demantovano da je A.P. napadnuta od strane policije, nije nalog nijedne njihove koleginice.

MUP Srbije danas je medijima poslao saopštenje sa fotografijom storija A.P. (nećemo objavljivati puno ime i prezime, koje stoji) u kojem ona demantuje da je napadnuta od strane policije i navodi da je njeno ime i prezime dovedeno u negativni kontekst. MUP je tvrdio da je u pitanju je studentkinja Poljoprivrednog fakulteta koja je navodno doživela torturu policajaca. Redakcija N1 obratila se studentima u blokadi Poljoprivrednog tražeći informaciju da li je u pitanju