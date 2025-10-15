Dačić tvrdi da je studentkinja Poljoprivrednog fakulteta demantovala da ju je povredio policajac

Ministar unutrašnjih poslova (MUP) Ivica Dačić izjavio je da je studentkinja Poljoprivrednog fakulteta A.

P. demantovala navode da joj je povrede naneo policajac. Dačić je u saopštenju naveo da je ona putem društvenih mreža negirala tvrdnje koje su se juče pojavile u medijima, ali da će on insistirati na utvrđivanju svih činjenica. On je ponovio da su mu sinoć iz Policijske uprave rekli da, po njihovim evidencijama, ona nije bila u Policijskoj upravi, niti je policija prema njoj postupala te dodao da je i ona to sada potvrdila. U saopštenju MUP je citirana objava A. P.