Naslovi.ai pre 1 sat
Zvanični početak grejne sezone u Srbiji sa izveštajima o stanju sistema i problemima u pojedinim gradovima

Grejna sezona u Srbiji počela je 15. oktobra, trajaće do 15. aprila, sa stabilnim sistemom u većini gradova i problemima u nekim lokalnim toplanama.

Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela 15. oktobra i trajaće do 15. aprila. U Beogradu, sistem daljinskog grejanja pokriva preko 380.000 stanova sa 15 toplana i 16 kotlarnica, a grejni dan traje od 6 do 22 časa. Funkcionalne probe su sprovedene početkom oktobra, a kvarove građani mogu prijavljivati na broj Servisnog centra 11-0-11. RTV RTS Kurir

Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić ističe da sistem zasad radi stabilno, ali da se manji problemi mogu očekivati zbog dužine i složenosti mreže. U nekim gradovima, poput Jagodine, Sente, Vrabasa i Bečeja, toplane imaju poteškoće jer nisu sprovedene tople probe. N1 Info Radio 021 Novi magazin

U Boru grejna sezona je počela ranije, što je otkrilo slabosti u mreži sa skoro 40 proboja, ali sistem je sada stabilan. U Nišu je grejna sezona počela 15. oktobra, a sistem je potpuno funkcionalan, što potvrđuju i izjave lokalnih vlasti. Ist media Glas Zaječara Gradski portal 018

Oko 160.000 domaćinstava u Srbiji greje se na pelete, a pik potražnje za ovim energentom je u toku, što dovodi do praznih stovarišta. Blic Blic

