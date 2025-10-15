Kako da prijavite probleme sa grejanjem: Grejna sezona počela, evo kome da se javite ako su vam hladni radijatori

Mondo pre 5 sati  |  Ivana Lazić
Kako da prijavite probleme sa grejanjem: Grejna sezona počela, evo kome da se javite ako su vam hladni radijatori

Grejna sezona u Srbiji je zvanično počela, traje od 6 do 22 sata, a građani se pozivaju da prijave curenja ili negrejanje celih objekata.

Sa druge strane, na pelete se greje oko 160.000 domaćinstava, a pik potražnje je u ovom delu godine, te su stovarišta trenutno ispražnjena. Direktor JKP "Beogradske elektrane" Vanja Vukić je rekao za RTS da su jutros od 6 sati u stanovima topli radijatori, te da su i zvanično otvorili ventile u podstanicama i pustili toplu vodu. "Ako dnevna temperatura bude veća od 15 stepeni i traje duže od četiri sata, prekida se sa grejanjem, a kada temperatura padne ispod 12
