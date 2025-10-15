Zvanični početak grejne sezone u Srbiji sa izveštajima o stanju sistema, problemima i finansijskim izazovima u toplanama

Naslovi.ai pre 11 minuta
Zvanični početak grejne sezone u Srbiji sa izveštajima o stanju sistema, problemima i finansijskim izazovima u toplanama

Grejna sezona u Srbiji počela je 15. oktobra, trajaće do 15. aprila, sa stabilnim sistemom u većini gradova, problemima u nekim lokalnim toplanama i finansijskim poteškoćama.

Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela 15. oktobra i trajaće do 15. aprila. U Beogradu, sistem daljinskog grejanja pokriva preko 380.000 stanova sa 15 toplana i 16 kotlarnica, a grejni dan traje od 6 do 22 časa. Funkcionalne probe su sprovedene početkom oktobra, a kvarove građani mogu prijavljivati na broj Servisnog centra 11-0-11. RTV RTS Kurir

Direktor Beogradskih elektrana Vanja Vukić ističe da sistem zasad radi stabilno, ali da se manji problemi mogu očekivati zbog dužine i složenosti mreže. U nekim gradovima, poput Jagodine, Sente, Vrabasa i Bečeja, toplane imaju poteškoće jer nisu sprovedene tople probe. N1 Info Radio 021 Novi magazin

U Boru grejna sezona je počela ranije, što je otkrilo slabosti u mreži sa skoro 40 proboja, ali sistem je sada stabilan. U Nišu je grejna sezona počela 15. oktobra, a sistem je potpuno funkcionalan, što potvrđuju i izjave lokalnih vlasti. Ist media Glas Zaječara Gradski portal 018

U Kragujevcu je grejna sezona počela 15. oktobra, a funkcionalne provere sistema su sprovedene početkom oktobra. Potrošači mogu prijavljivati kvarove dežurnoj službi toplane. RTK Glas Šumadije

Oko 160.000 domaćinstava u Srbiji greje se na pelete, a pik potražnje za ovim energentom je u toku, što dovodi do praznih stovarišta. Blic Blic

Na daljinske sisteme u Srbiji priključeno je ukupno 670.000 domaćinstava. Udruženje toplana navodi da su sve toplane tehnički spremne za sezonu, ali se suočavaju sa finansijskim problemima, naročito u Jagodini, Senti, Vrabasu i Bečeju, gde nije bilo toplih proba, a radijatori u Jagodini su jutros ostali hladni. U Jagodini je potpisan ugovor o snabdevanju gasom za sezonu. RTS

