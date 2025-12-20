Amerika oduzima državljanstvo stražaru zloglasnog logora u Bosni u kojem su mučeni i ubijani Srbi

BBC News pre 56 minuta

Ministarstvo pravde SAD pokrenulo je građansku parnicu protiv čoveka optuženog da je bosanski ratni zločinac kako bi mu se oduzelo državljanstvo.

Tokom procesa imigracije i prijavljivanja za vizu u SAD, Kemal Mrndžić je prikrio da je bio čuvar u ozloglašenom bosanskom logoru Čelebići, gde su počinjeni zločini nad Srbima, saopštilo je Ministarstvo.

Tribunal UN za ratne zločine utvrdio je da su ljudi zatvoreni u logoru tokom rata ubijani u Bosni i Hercegovini (BiH), mučeni, seksualno zlostavljani, pretučeni i podvrgnuti okrutnom i nehumanom postupanju.

Administracija predsednika SAD Donalda Trampa ne dozvoljava ljudima koji „progone druge da koriste blagodeti utočišta u SAD“, rekao je zvaničnik Ministarstva pravde Bret Šumate.

Pomoćnik državnog tužioca je dodao da je sudski slučaj pokazao vrednost koju američka vlada pridaje „integritetu procesa naturalizacije“.

U oktobru 2024. porota je proglasila Mrndžića je krivim po nekoliko tačaka optužnice za krivičnu prevaru i lažno predstavljanje u vezi sa njegovim zahtevom za američki pasoš i potvrdu o naturalizaciji.

Nije otkrio imigracionim vlastima prirodu i vreme njegove vojne službe, niti da je „progonio bosansko-srpske zatvorenike kao zatvorski čuvar“, saopštilo je Ministarstvo pravde.

Mrndžić je u januaru 2025. godine osuđen na više od pet godina zatvora.

Kemal Mrndžić 'Kemo' stigao je u Ameriku kao izbeglica iz Bosne i Hercegovine.

Četvrt veka je živeo povučeno u predgrađu Bostona, sve dok 2023. nije uhapšen pod sumnjom da je tokom rata bio čuvar zloglasnog logora Čelebićima u kojem su mučeni zarobljeni Srbi.

Američki sud u Boston ga je potom proglasio krivim zbog 25-godišnjeg prikrivanja i davanja lažnog iskaza nadležnim organima kako bi dobio status izbeglice, a kasnije i državljanstvo Sjedinjenih Američkih Država, saopštilo je američko Ministarstvo pravde.

Logor Čelebići u blizini Konjica postojao je osam meseci 1992. godine, tokom kojih su snage bosanskih Hrvata i muslimana (Bošnjaka) počinile najteže zločine nad srpskim zatočenicima, poput ubistava, mučenja i silovanja.

Međunarodni krivični sud u Hagu je 1998. osudio trojicu optuženih - dva muslimana i jednog Hrvata - na višegodišnje kazne zatvora zbog tih zločina.

Stotine srpskih civila, uglavnom muškaraca, ali i žena koje su pretrpele silovanje, bilo je zatočeno u logoru od aprila do decembra 1992. godine.

Srbi koji su bili u logoru svedočili su da su mesecima držani u neosvetljenom tunelu bez vazduha, da su se skoro ugušili pošto su satima bili zatvoreni u šahtovima, a da su ih stražari danju i noću tukli bejzbol palicama, motkama i kundacima pušaka.

Ispričali su i da su prisustvovali ubistvima, seksualnom zlostavljanju, kao i da su jednom zatočeniku stražari palili jezik usijanom oštricom noža, a drugog vezivali kablom.

Jedan od preživelih je rekao kako su pretučenom 70-godišnjem zatvoreniku stražari zakačili vojnu značku na čelo dok je umirao.

Svedočili su o nehumanim uslovima u kojima su držani mesecima, spavali su na betonu, a dobijali su samo krišku hleba dnevno.

Tribunal Ujedinjenih nacija istražio je zločine počinjene u Čelebićima i osudio dvojicu komandanata logora i jednog čuvara koji se posebno sadistički ophodio prema zarobljenicima.

Mrndžić je 1996. godine ispitivan, ali optužnica protiv njega nije podignuta.

US Immigration and Customs Enforcement Američki zvaničnici objavili su niz fotografija na kojima je Kemal Mrndžić kroz godine - od 1992. do 2019.

Mrndžić je kasnije uspeo da napusti Bosnu i da se prijavi kao izbeglica u Sjedinjenim Američkim Državama, na osnovu izmišljene priče.

Kada je podnosio zahtev za izbeglički status, tvrdio je da je pobegao u Hrvatsku nakon što su ga srpske snage uhvatile, ispitivale i zlostavljale.

Tvrdio je da nije mogao da se vrati kući iz straha od budućeg progona.

Na suđenju u Americi, utvrđeno je da je Mrndžić, zahvaljujući ličnom iskustvu progonitelja, smislio lažnu priču da je bio proganjan.

Primljen je u SAD kao izbeglica 1999, a državljanstvo je dobio 2009. godine.

Živeo je povučeno u mirnom predgrađu Bostona sve dok ga u maju 2023. nisu uhapsili agenti američkog Ministarstva za unutrašnju bezbednost.

Krvati rat u bivšoj Jugoslaviji usledio je posle raspada zemlje početkom 1990-ih.

Logorom Čelebići su upravljale snage Armije BiH i Hrvata u Bosni, takođe odgovorne za široko rasprostranjena ubistva u područjima koja su kontrolisale.

Jedna od prvih optužnica Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i drugo po redu suđenje za zločine u bivoj Jugoslaviji bilo je upravo za stradanje srpskih žrtava.

Za zločine u logoru Čelebići u opštini Konjic u centralnoj Bosni odgovarali su komandant logora Zdravko Mucić, njegov zamenik i kasnije komandant logora Hazim Delić, čuvar Esad Landžo, i komandant bosanske vojske Zejnil Delalić koji je bio koordinator snaga bosanskih muslimana i bosanskih Hrvata na području Konjica, piše na sajtu suda.

Sudije Međunarodnog suda su van svake sumnje da utvrdile da su u srpske žrtve prebijane, mučene, silovane i ubijane u logoru Čelebići.

Međunarodni Crveni krst registrovao je više od 400 ljudi koji su stradali u ovom logoru.

Tokom rata u Bosni bilo je više od 650 logora i zatočeničkih objekata

Rat u Bosni i Hercegovini prestao je potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma, postignutog uz posredovanje SAD, 14. decembra 1995. godine.

