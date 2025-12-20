Pokrenuto oduzimanje državljanstva SAD osuđenom za ratne zločine nad Srbima

Ministarstvo pravde SAD pokrenulo je postupak protiv Kemala Mrndžića iz BiH, osuđenom za ratne zločine nad srpskim zatvorenicima u logoru Čelebići, s ciljem oduzimanja američkog državljanstva.

U saopštenju Ministarstva se navodi da Mrndžić tokom procesa imigracije u SAD nije otkrio da je služio kao čuvar u ozloglašenom logoru Čelebići, gde su počinjeni zločini. "On nije otkrio imigracionim vlastima prirodu i vreme svoje vojne službe niti da je maltretirao srpske zatvorenike kao zatvorski čuvar", saopštilo je Ministarstvo pravde, prenosi RTRS. Zvaničnik Ministarstva pravde Bret Šumate rekao je da administracija američkog predsednika Donalda Trampa neće