Početak zime 2025: zimski solsticij i vremenske prilike u Srbiji

Naslovi.ai pre 3 minuta
Zima počinje 21. decembra u 16:03, donoseći najkraći dan i najdužu noć, uz pretežno oblačno i hladno vreme u Srbiji.

Zvanični početak zime u 2025. godini je 21. decembar u 16 časova i 3 minuta, što je trenutak zimskog solsticija kada Sunce dostiže najnižu tačku na nebu i dan je najkraći u godini. Istovremeno na južnoj Zemljinoj polulopti počinje leto. Obdanica u Beogradu traje 8 sati i 47 minuta, a noć 15 sati i 13 minuta. Zima će trajati do 20. marta 2026. godine. RTV N1 Info Dnevnik

Prema meteorološkim najavama, početak zime u Srbiji biće blaži sa dnevnim temperaturama oko 5 stepeni i jutarnjim temperaturama iznad nule. Vreme će biti pretežno oblačno i tmurno, ponegde maglovito, sa slabim vetrom, a padavine su očekivane uglavnom u severozapadnim delovima. Sunčani periodi mogući su samo na visokim planinama. Kurir Nova Ozon

Meteorološka zima u Srbiji počela je 1. decembra i koristi se u klimatologiji radi lakšeg praćenja sezonskih trendova. Pravda

