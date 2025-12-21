U Novom Pazaru 18- minutnom tišinom počeo skup- Ili oni ili mi

Beta pre 31 minuta

Okupljanjem ispred zgrade Državnog univerziteta u Novom Pazaru počeo je skup "Ili oni ili mi" koji je u ovom gradu okupio studente i žitelje iz više gradova Srbije.

Ispred ovog univerziteta, kao i drugim lokacijama u gradu, održano je 18 minuta tišine, za stradale u padu nadstrešnice u Novom Sadu, studentkinji FDU koja je pala sa unutrašnjeg stepeništa u domu Studentski grad, kao i sugrađaninu pre nekoliko godina poginulom u saobraćajnoj nesreći u Beogradu.

Od 14.00 je planirana šetnja gradom a potom i doček biciklista iz Beograda, Novog Sada i Požarevca na gradskom šetalištu.

Centralni događaj "Vostani Serbije" počeće u 17.00 na bini u centru grada kada će se obratiti profesori DUNP-a, kao i profesori iz drugih gradova.

Završni deo protesta zakazan je za 18.00 kada će studenti Novog Pazara sa govornice poslati završne poruke u programu pod nazivom "Iz sveg glasa".

(Beta, 21.12.2025)