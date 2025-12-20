Beoeko: Vazduh i danas zagađen na skoro svim mernim mestima u Beogradu

Po podacima sajta Beoeko srednji kvalitet vazduha na području Beograda je i danas „zagađen“.

Kvalitet vazduha je po podacima sa 30 mernih stanica od 11.00 do 11.59 časova bio „odličan “ samo na stanici „Obrenovac“ a „prihvatljiv“ na stanicama „Obrenovac Ušće“ i „Sopot“. „Jako zagađen“ vazduh je bio na stanicama „Mirijevo“ i „Despota Stefana“, piše na tom sajtu. Vazduh je u kategoriji „zagađen“, bio na sim ostalim stanicama – „Ovča“,“Zemun TV“, „Omladinskih brigada“, „Lazarevac“, „Vinča“, „Dragiša Mišović“,“Jajinci“, „Veliki Crljeni“, „Topčiderska zvezda“,