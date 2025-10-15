Ludnica Evrolige na Nova.rs: PAO veliki favorit, Valensija i Hapoel pred praznim tribinama

Nova pre 15 minuta  |  Autor: Oliver Mijušković
Ludnica Evrolige na Nova.rs: PAO veliki favorit, Valensija i Hapoel pred praznim tribinama

Nastavak četvrtog kola Evrolige donosi nam pet utakmica u sredu uveče, od kojih je jedna Real Madrid - Partizan i nju možete pratiti u posebnom lajv blogu.

U okviru ovog teksta možete pratiti preostale četiri utakmice, koje bi trebalo da budu i te kako neizvesne i sa mnogo uzbuđenja i kvalitetnih poteza. Veče otvaraju Panatinaikos i Asvel od 20.15, a od pola devet na terenu će biti Valensija i Hapoel Tel Aviv (pred praznim tribina), odnosno Virtus Bolonja i Monako. Od 20.45 počinje okršaj Pariza i Baskonije, koja je jedini tim bez pobede u Evroligi. U prenosima ispod pratite dešavanja sa pomenutih mečeva, a možete
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Grobari okupirali centar Madrida: Španci u neverici gledaju šta navijači Partizana rade po kafićima!

Grobari okupirali centar Madrida: Španci u neverici gledaju šta navijači Partizana rade po kafićima!

Kurir pre 9 minuta
Partizan u potrazi za prvom pobedom u Madridu posle dve godine

Partizan u potrazi za prvom pobedom u Madridu posle dve godine

RTS pre 35 minuta
Partizan gostuje u Madridu sa namerom da kralju skine krunu

Partizan gostuje u Madridu sa namerom da kralju skine krunu

RTV pre 49 minuta
Mića Berić: Zašto da se Partizan ne vrati sa dve pobede? Parkeru se sve vraća u Madridu VIDEO

Mića Berić: Zašto da se Partizan ne vrati sa dve pobede? Parkeru se sve vraća u Madridu VIDEO

Nova pre 1 sat
Potpuni apsurd: Otkaz Sferopulosu besmislen, on je sjajan trener

Potpuni apsurd: Otkaz Sferopulosu besmislen, on je sjajan trener

Sport klub pre 39 minuta
Prenos, REAL MADRID - Partizan: Kakav meč crno-belih i "kraljeva"

Prenos, REAL MADRID - Partizan: Kakav meč crno-belih i "kraljeva"

Večernje novosti pre 34 minuta
UŽIVO: Partizan u Madridu, mogu li crno-beli do iznenađenja?

UŽIVO: Partizan u Madridu, mogu li crno-beli do iznenađenja?

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanReal MadridMadridValensijaBolonjaPanatinaikosEvroligaTel AvivParizMonako

Sport, najnovije vesti »

Vestbruk nadomak Sakramenta

Vestbruk nadomak Sakramenta

Danas pre 30 minuta
Fon der Lajen u Skoplju: Promena Ustava uslov da Severna Makedonija nastavi proces pridruživanja EU

Fon der Lajen u Skoplju: Promena Ustava uslov da Severna Makedonija nastavi proces pridruživanja EU

Danas pre 30 minuta
Srpski reprezentativac Aleksandar Stanković kandidat za prestižnu nagradu

Srpski reprezentativac Aleksandar Stanković kandidat za prestižnu nagradu

Danas pre 1 sat
Rasel i Antoneli ostaju u Mercedesu i naredne sezone

Rasel i Antoneli ostaju u Mercedesu i naredne sezone

Danas pre 1 sat
UŽIVO - Grobari okupirali Madrid, ore se pesme Grobara

UŽIVO - Grobari okupirali Madrid, ore se pesme Grobara

Sportske.net pre 19 minuta