Pogačice kojima je prošao rok, kupanje kao luksuz: U kakvim uslovima žive korisnici Doma za invalidna lica u Zemunu

Nova pre 10 minuta  |  Autor: N1
Pogačice kojima je prošao rok, kupanje kao luksuz: U kakvim uslovima žive korisnici Doma za invalidna lica u Zemunu

U Domu za odrasla invalidna lica u Zemunu, jedinom domu ovakve namene u Srbiji, koji je pod socijalnom zaštitom države korisnici tvrde, žive u izuzetno lošem stanju.

Glavni problem je, kažu, nedostatak osoblja. „Dvadeset i sedam godina sam u ovom domu, promenilo se, kako ne, promenilo se. Imali smo nedeljne ručkove, imali smo druženja, imali smo mnogo štošta, lepih stvari – i dosta kadra, dosta osoblja, imali smo izlete, dosta gostiju koji su posećivali ovaj dom. Sad nemamo ništa“. Ovako se Goran, koji je od prvog dana u Domu za odrasla invalidna lica u Zemunu, jedinom domu ovakve namene u Srbiji, koji je pod socijalnom
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Pogačice kojima je prošao rok, kupanje kao luksuz: U kakvim uslovima žive korisnici Doma za invalidna lica u Zemunu

Pogačice kojima je prošao rok, kupanje kao luksuz: U kakvim uslovima žive korisnici Doma za invalidna lica u Zemunu

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Zemun

Društvo, najnovije vesti »

Počela grejna sezona širom Srbije, problemi u Jagodini, Vrbasu, Senti i Bečeju

Počela grejna sezona širom Srbije, problemi u Jagodini, Vrbasu, Senti i Bečeju

N1 Info pre 10 minuta
Da li će Srbija biti izuzeta od pooštravanja EU mera za čelik

Da li će Srbija biti izuzeta od pooštravanja EU mera za čelik

Bloomberg Adria pre 10 minuta
Počela grejna sezona i u Boru. Tokom provere sistema sanirano 40 proboja na mreži

Počela grejna sezona i u Boru. Tokom provere sistema sanirano 40 proboja na mreži

Ist media pre 29 minuta
Patrijarh Porfirije načalstvovao proslavom slave hrama Pokrova Presvete Bogorodice

Patrijarh Porfirije načalstvovao proslavom slave hrama Pokrova Presvete Bogorodice

RTV pre 25 minuta
Zvanično počela grejna sezona u Srbiji, problemi u četiri grada

Zvanično počela grejna sezona u Srbiji, problemi u četiri grada

Radio 021 pre 15 minuta