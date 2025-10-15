Nemačka će finansirati paket američkog oružja za Ukrajinu od 500 miliona dolara

Paket će obuhvatiti sisteme protivvazdušne odbrane, rakete Patriot, radarske sisteme…

Nemačka će finansirati paket američkog oružja za Ukrajinu u vrednosti od 500 miliona dolara, izjavio je danas nemački ministar odbrane Boris Pistorijus na sastanku takozvane Ramštajn grupe, saveznika Kijeva, u Briselu. Paket će obuhvatiti sisteme protivvazdušne odbrane, rakete Patriot, radarske sisteme, precizno navođene artiljerijske rakete i municiju, rekao je on i dodao da ukupna dodatna nemačka vojna pomoć iznosi više od dve milijarde evra, prenosi Rojters.