Nemačka će finansirati paket američkog oružja za Ukrajinu od 500 miliona dolara

Politika pre 4 sati
Nemačka će finansirati paket američkog oružja za Ukrajinu od 500 miliona dolara

Paket će obuhvatiti sisteme protivvazdušne odbrane, rakete Patriot, radarske sisteme…

Nemačka će finansirati paket američkog oružja za Ukrajinu u vrednosti od 500 miliona dolara, izjavio je danas nemački ministar odbrane Boris Pistorijus na sastanku takozvane Ramštajn grupe, saveznika Kijeva, u Briselu. Paket će obuhvatiti sisteme protivvazdušne odbrane, rakete Patriot, radarske sisteme, precizno navođene artiljerijske rakete i municiju, rekao je on i dodao da ukupna dodatna nemačka vojna pomoć iznosi više od dve milijarde evra, prenosi Rojters.
Ključne reči

UkrajinaBriselRojtersNemačkaKijevDolar

