Novosti: Vučić ponudio Rusima da Srbija kupi NIS, ali Moskva bi radije da ga proda Americi

Međutim, Moskva nije previše sklona takvom rešenju, prenosi list svoja nezvanična saznanja i dodaje da je Rusiji, izgleda, prihvatljivije rešenje da svoj deo proda nekoj trećoj strani, a moguće je da to budu i Amerikanci. List piše da je Vučić predlog dao na nedavnom sastanku sa predsednikom Upravnog odbora “Gaspromnjefta” Alekasandrom Djukovom i zamenikom ministra energetike Rusije Pavelom Sorokinom.