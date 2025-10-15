Ursula fon der Lajen u Beogradu, doček ispred Palate "Srbija"

RTS
Ursula fon der Lajen u Beogradu, doček ispred Palate "Srbija"

Predsednik Aleksandar Vučić prirediće svečani doček predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen u 08.45 ispred Palate "Srbija". Fon der Lajen je stigla u Beograd u okviru godišnje turneje po Zapadnom Balkanu. Prema najavama iz Brisela, jedna od glavnih tema razgovora u Beogradu je Plan rasta za Zapadni Balkan, koji je predstavljen prošle godine kao način da se zemlje regiona približe Evropskoj uniji.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen stigla je sinoć u dvodnevnu posetu Srbiji. Na aerodromu u Beogradu, šeficu EK dočekao je predsednik Aleksandar Vučić. Ceremonija svečanog dočeka planirana je za danas u 08.45 ispred Palate "Srbija", saopštila je Služba za odnose sa javnošću predsednika Republike. U 09.00, uslediće tet-a-tet sastanak predsednika Srbije i predsednice Evropske komisije. Izjave za medije Aleksandra Vučića i Ursule fon der Lajen
