Ursula fon der Lajen u Beogradu, doček ispred Palate "Srbija"

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen stigla je sinoć u dvodnevnu posetu Srbiji. Na aerodromu u Beogradu, šeficu EK dočekao je predsednik Aleksandar Vučić. Ceremonija svečanog dočeka planirana je za danas u 08.45 ispred Palate "Srbija", saopštila je Služba za odnose sa javnošću predsednika Republike. U 09.00, uslediće tet-a-tet sastanak predsednika Srbije i predsednice Evropske komisije. Izjave za medije Aleksandra Vučića i Ursule fon der Lajen