RTV pre 22 minuta  |  Tanjug
BEOGRAD - Predsednik Vlade Republike Srbije prof. dr Đuro Macut sastao se danas sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, sa kojom je razgovarao o evropskom putu Srbije.

Premijer Macut je naveo da je članstvo Srbije u Evropskoj uniji strateški prioritet i istakao spremnost Vlade Srbije da nastavi sa sprovođenjem reformi u skladu sa evropskim standardima, saopštila je Kancelarija za saradnju s medijima Vlade Srbije. Punopravno članstvo u EU ostaje naše jasno i trajno strateško opredeljenje, od kojeg ni u jednom trenutku nismo odustali, naglasio je premijer Srbije. Prema njegovim rečima, inicijativa za Plan rasta za Zapadni Balkan,
Premijer Macut sa Fon der Lajen razgovarao o evropskom putu Srbije

