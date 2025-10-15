Fon der Lajen: EU će pomoći Srbiji da bude sigurna tokom zime

Vesti online pre 2 sata  |  Fonet (P. V.)
Fon der Lajen: EU će pomoći Srbiji da bude sigurna tokom zime

Ponuda o članstvu u Evropskoj uniji (EU) je prilika, obećanje mira, prosperiteta i solidarnosti, istakla je je danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen posle susreta sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, poručujući da će EU nastaviti da pomaže Srbiji da bude sigurna tokom zime.

“Zajedno smo prevazišli energetsku krizu 2022. godine. Danas, EU će nastaviti da pomaže Srbiji da bude sigurna tokom zime”, objavila je ona na društvenoj mreži “X” pošto je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem održala konferenciju za novinare. Ursula fon der Lajen je istakla da takvo ponašanje znači biti pouzdan partner.
Otvori na vesti-online.com

Povezane vesti »

Fon der Lajen: Srbija može da računa na pomoć u energetskoj krizi, EU protiv represije, pohvala za izmene izbornih uslova i REM…

Fon der Lajen: Srbija može da računa na pomoć u energetskoj krizi, EU protiv represije, pohvala za izmene izbornih uslova i REM

Mašina pre 3 sata
Premijer Macut sa Fon der Lajen razgovarao o evropskom putu Srbije

Premijer Macut sa Fon der Lajen razgovarao o evropskom putu Srbije

RTV pre 3 sata
Ursula fon der Lajen nakon sastanka sa Vučićem: Povezujemo Srbiju sa energetskim tržištem EU, srpske porodice će biti sigurne…

Ursula fon der Lajen nakon sastanka sa Vučićem: Povezujemo Srbiju sa energetskim tržištem EU, srpske porodice će biti sigurne tokom zime

Nova ekonomija pre 3 sata
Predsednik o “Sunčanoj reci”: Bilo je Rusa, ali ne možemo da tvrdimo da su ruske službe

Predsednik o “Sunčanoj reci”: Bilo je Rusa, ali ne možemo da tvrdimo da su ruske službe

Serbian News Media pre 3 sata
Macut sa Urslulom fon der Lajen: Članstvo Srbije u EU strateški prioritet

Macut sa Urslulom fon der Lajen: Članstvo Srbije u EU strateški prioritet

RTS pre 3 sata
Vučić molio Brisel: Tražio izuzeće Srbije od carina za čelik

Vučić molio Brisel: Tražio izuzeće Srbije od carina za čelik

Serbian News Media pre 3 sata
Premijer Macut sa Fon der Lajen razgovarao o evropskom putu Srbije

Premijer Macut sa Fon der Lajen razgovarao o evropskom putu Srbije

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićEvropska UnijaEUEvropska komisijasrbijaursula fon der lajen

Politika, najnovije vesti »

Đilas: Slobodu okupljanja, o kojoj priča Fon der Lajen, imamo - nama je problem što nas režim prebije posle

Đilas: Slobodu okupljanja, o kojoj priča Fon der Lajen, imamo - nama je problem što nas režim prebije posle

N1 Info pre 40 minuta
Evropske demokrate: Napredak ka demokratiji, za koji Vučić tvrdi da je postignut, tek treba proveriti

Evropske demokrate: Napredak ka demokratiji, za koji Vučić tvrdi da je postignut, tek treba proveriti

N1 Info pre 50 minuta
(BLOG) Rasprava o amandmanima na izmene zakona: Poslanici opozicije o slučaju studentkinje Poljoprivrednog - "ovo je potpis…

(BLOG) Rasprava o amandmanima na izmene zakona: Poslanici opozicije o slučaju studentkinje Poljoprivrednog - "ovo je potpis JZO", "mafijaški maniri MUP-a"

N1 Info pre 50 minuta
Jadranka Joksimović: Fon der Lajen je morala da dođe sa konkretnijom i pozitivnijom porukom

Jadranka Joksimović: Fon der Lajen je morala da dođe sa konkretnijom i pozitivnijom porukom

RTV pre 25 minuta
Skupština AP Vojvodine sutra o rebalansu budžeta

Skupština AP Vojvodine sutra o rebalansu budžeta

NIN pre 16 minuta