Fon der Lajen: EU će pomoći Srbiji da bude sigurna tokom zime

Ponuda o članstvu u Evropskoj uniji (EU) je prilika, obećanje mira, prosperiteta i solidarnosti, istakla je je danas predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen posle susreta sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, poručujući da će EU nastaviti da pomaže Srbiji da bude sigurna tokom zime.

“Zajedno smo prevazišli energetsku krizu 2022. godine. Danas, EU će nastaviti da pomaže Srbiji da bude sigurna tokom zime”, objavila je ona na društvenoj mreži “X” pošto je sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem održala konferenciju za novinare. Ursula fon der Lajen je istakla da takvo ponašanje znači biti pouzdan partner.