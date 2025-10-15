Prognoza za Vojvodinu: Narednih dana hladno, od 20. oktobra toplije, ceo mesec nestabilno

NOVI SAD - Do 20. oktobra očekuje se malo hladnije i uglavnom suvo vreme za ovo doba godine sa srednjom dnevnom temperaturom vazduha u granicama ili ispod višegodišnjeg proseka (od 8 do 12 stepeni). Jutarnja temperatura vazduha biće u intervalu od 1 do 9, a najviša dnevna od 13 do 18. Intenzivne padavine se očekuju oko 17.10.2025. godine, kada će duvati umeren severni ili severozapadni vetar. Oko 20. oktobra očekuje se i pojava prizemnog mraza.

U periodu od 21. do 29.10.2025. godine prognozira se uglavnom suvo i toplije vreme za ovo doba godine sa srednjom dnevnom temperaturom vazduha iznad višegodišnjeg proseka (od 12 do 16). Jutarnja temperatura vazduha biće u intervalu od 5 do 11, a najviša dnevna od 17 do 22. Prolazna naoblačenja sa kišom mestimično ili kratkotrajnim lokalnim pljuskovima prognoziraju se oko 22, 23, 26, i 28.10.2025. godine. Nešto intenzivnije padavine se predviđaju oko 26. oktobra. U