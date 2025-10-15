Troje optuženih za pokušaj rušenja ustavnog poretka oslobođeni kućnog pritvora, optuženima koji nisu u Srbiji sudiće se u odsustvu

NOVI SAD - Viši sud u Novom Sadu ukinuo je kućni pritvor za troje optuženih za pokušaj rušenja ustavnog poretka.

Kućni pritvor je ukinut Mariji Vasić, Ladu Jovanoviću i Lazaru Diniću, rečeno je za Tanjug u tom sudu. Najpre je Apelacioni sud u Novom Sadu usvojio žalbu branioca i ukinuo rešenje kojim je produžen kućni pritvor okrivljenima, nakon čega im je Viši sud u ponovnom postupku odlučivanja ukinuo pritvor. U ovom postupku optuženo je 12 osoba zbog sumnje da su izvršili krivična dela pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije u saizvršilaštvu u vezi sa